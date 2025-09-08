  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi!

Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde orman yangını çıktı. Yangının okullara yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı 2 okul tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına açındı.

Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi - Resim: 1

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 20
Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi - Resim: 2

Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 

2 / 20
Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi - Resim: 3

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 

3 / 20
Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi - Resim: 4

Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nin yakınlarında başlayan yangın nedeniyle okullar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

4 / 20