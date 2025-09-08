Çanakkale'de orman yangını: 2 okul tahliye edildi
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde orman yangını çıktı. Yangının okullara yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı 2 okul tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına açındı.
Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
1 / 20
Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
2 / 20
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
3 / 20
Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nin yakınlarında başlayan yangın nedeniyle okullar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
4 / 20