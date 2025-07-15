Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı Naldöken köyünde ahırlar, tarım aletleri ve samanlar yanarak küle döndü.
Kaynak: DHA/İHA
Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
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Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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