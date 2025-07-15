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Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı Naldöken köyünde ahırlar, tarım aletleri ve samanlar yanarak küle döndü.

Kaynak: DHA/İHA
Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 1

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü yakınlarında ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

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Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 3

 Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Çanakkale'de orman yangını büyüdü: Alevler yerleşim yerine sıçradı - Resim: 4

Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

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