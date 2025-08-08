Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı!
Çanakkale'de yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınırken, Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI
Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi.
