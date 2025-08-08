  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı!

Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı!

Çanakkale'de yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınırken, Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Kaynak: İHA/DHA
Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! - Resim: 1

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

1 / 30
Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! - Resim: 2

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. 

2 / 30
Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 

3 / 30
Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! - Resim: 4

ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI

 Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. 

4 / 30