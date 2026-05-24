Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü ve 45 yolcu yaralandı.
Kaynak: DHA
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Yıldıran mevkiinde, bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tur otobüsü devrildi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, savrularak yol kenarında bulunan tarlaya yan yattı.
Otobüs şoförü ve 45 yolcu yaralandı
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 45 yolcusunun çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındığı belirtildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı kaza yerinde incelemelerde bulundu ardından hastanede yaralıları ziyaret etti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
