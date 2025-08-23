Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında: 3 gözaltı var
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler sürerken, yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havanın kararmasıyla karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre saat 00.30 sıralarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
