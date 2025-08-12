Çanakkale'deki orman yangının bıraktığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı
Çanakkale'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için mücadelede 2'nci güne girerken, Güzelyalı köyünde yanan evler dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı.
1 / 49
Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı.
2 / 49
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.
3 / 49
Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.
4 / 49