Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü...
Çanakkale'de Cumartesi günü başlayan orman yangını yaklaşık 36 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabilirken, yangın nedeniyle 7 köy boşaltıldı, yemyeşil Gelibolu kül dağına döndü....
Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Ekiplerin karadan müdahalesi sırasında yaşadığı zor anlar, cep telefonu kameralarına yansırken Gelibolu'dan gelen görüntüler yürekleri yaktı.
Yangın, önceki gün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri mevkiinde çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
