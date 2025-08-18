  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü...

Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü...

Çanakkale'de Cumartesi günü başlayan orman yangını yaklaşık 36 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabilirken, yangın nedeniyle 7 köy boşaltıldı, yemyeşil Gelibolu kül dağına döndü....

Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... - Resim: 1

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

1 / 27
Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... - Resim: 2

Ekiplerin karadan müdahalesi sırasında yaşadığı zor anlar, cep telefonu kameralarına yansırken Gelibolu'dan gelen görüntüler yürekleri yaktı.

2 / 27
Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... - Resim: 3

Yangın, önceki gün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyleri mevkiinde çıktı. 

3 / 27
Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... - Resim: 4

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 / 27