Canan Karatay'a Almanya Sağlık Bakanı'ndan 'gargara' desteği

Türkiye'de Prof. Canan Karatay’ın, virüsün etkisini azaltmak için gargara yapılması önerisine bazı kesimlerden sert tepkiler yükselirken, ondan iki hafta sonra Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn "Gargara yapın" dedi. Tıbbın tam gelişmediği dönemde yayılan, 100 yıl önceki İspanyol gribinin kırılmasında gargaranın rolü olduğu belirtiyor.