Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir

"EŞİMİN BÖBREKLERİNDE SORUN YOKTU"

Show Ana Haber'de yer alan habere göre Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen C.Ü.'nün eşi, "Günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Kendisine gittiğimizde eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu" ifadelerini kullandı.