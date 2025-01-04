Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir
Hastalarına yanlış tedavi uyguladığı iddia edilen Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men talebiyle 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Meslektaşları ise ''Karatay mağdurları'' adında bir platform kurarak ''Şikayetçi olun'' çağrısında bulundu.
Ezber bozan öneriyle sık sık tartışmalara neden olan Prof. Dr. Canan Karatay yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla gündemde. Meslektaşları 'Karatay mağdurları platformu' kurarak Canan Karatay hakkında şikayetçi olunması çağrısı yaptı.
İddiaya göre Canan Karatay, C.Ü. isimli hastasına 'az ilaç, bol tuz' önerisinde bulunmuştu. O tedavi sonrası böbrekleri iflas eden C.Ü. soluğu savcılıkta aldı ama soruşturma sürerken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Canan Karatay'ın 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
"EŞİMİN BÖBREKLERİNDE SORUN YOKTU"
Show Ana Haber'de yer alan habere göre Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen C.Ü.'nün eşi, "Günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Kendisine gittiğimizde eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu" ifadelerini kullandı.
MESLEKTAŞLARINDAN "KARATAY MAĞDULARI PLATFORMU"
İddiaya göre bu olaydan sonra doktorlara şikayetler gelmeye başladı. Doktorlar da 'Karatay mağdurları platformu' kurarak mağdurları şikayetçi olmaya davet etti.