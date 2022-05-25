Canan Karatay'dan yasak listesi: Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler için ise D vitamininin önemine vurgu yaptı. İşte Karatay'ın önerileri ve uyarıları;