Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu
ABD, sevgilisiyle birlikte oğluna aylarca eziyet ederek öldüren canavar anneyi konuşuyor.
Görülen duruşmada, 37 yaşındaki Miranda Miller ve 41 yaşındaki sevgilisi Stephen Bodine’nin 3 yaşındaki Evan Brewers’a aylarca işkence yaptığı iddia edildi.
Bodine’nin ufak çocuğu döverek öldürdüğü, çocuğun annesinin ise kendi evladının cesedinin beton bloğa gömülerek saklanmasına yardım ettiği öne sürüldü.
Kansas’ta 2017’de yaşanan cinayetle ilgili duruşmada, küçük Evan’a ait 16 bin fotoğraf ve video ortaya döküldü. Bunlarda çırılçıplak zincire bağlanan çocuğa uygulanan işkenceler de yer aldı.