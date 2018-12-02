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  3. 02 Aralık 2018 15:00

Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu

ABD, sevgilisiyle birlikte oğluna aylarca eziyet ederek öldüren canavar anneyi konuşuyor.

Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu

Görülen duruşmada, 37 yaşındaki Miranda Miller ve 41 yaşındaki sevgilisi Stephen Bodine’nin 3 yaşındaki Evan Brewers’a aylarca işkence yaptığı iddia edildi.

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Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu

Bodine’nin ufak çocuğu döverek öldürdüğü, çocuğun annesinin ise kendi evladının cesedinin beton bloğa gömülerek saklanmasına yardım ettiği öne sürüldü.

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Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu

Kansas’ta 2017’de yaşanan cinayetle ilgili duruşmada, küçük Evan’a ait 16 bin fotoğraf ve video ortaya döküldü. Bunlarda çırılçıplak zincire bağlanan çocuğa uygulanan işkenceler de yer aldı.

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Canavar annenin yaptıkları kan dondurdu

Çocuğun cesedi de, ikilinin evden taşınmasının ardından, gömüldüğü çamaşır odasındaki betondan çıkmıştı. Ancak cinayetten 4 ay sonra bulunan cesedin, otopsi yapılamayacak kadar çürüdüğü belirtilmişti.

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