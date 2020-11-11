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  3. 11 Kasım 2020 17:37

''Canavar Kurt'' tarlayı böyle ayılardan koruyor

Japonya’nın Takikawa bölgesinde tarım alanları ve kırsal kesimlerde giderek daha tehlikeli hale gelen ayıları korkutmak için birçok yere Monster Wolf adlı Canavar Kurt robotu koyuldu.

''Canavar Kurt'' tarlayı böyle ayılardan koruyor

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido adasındaki Takikawa'da, kırsal kesimde giderek daha tehlikeli hale gelen ayıları korkutmak için ayıları veya haşaratları algılayabilen sensörlerle donatılmış Monster Wolf adlı robot birçok tarlaya yerleştirildi.

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''Canavar Kurt'' tarlayı böyle ayılardan koruyor

Yerel halkın evlerine ve tarlalardaki ekinlere saldıran ayıları ve geyikleri korkutmak için Japon kasabalarında düzinelerce kırmızı gözlü "Canavar Kurt" robotu kuruldu.

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''Canavar Kurt'' tarlayı böyle ayılardan koruyor

Yerel haber sitesi The Mainichi'ye göre, korkutucu gözleri olan, kükreyen ve korkunç dişleri olan tüyler ürpertici robot kurt, Eylül ayından itibaren “halk ile ayılar arasındaki sürtüşmeyi sona erdirmek için” kullanılmaya başlandı.

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''Canavar Kurt'' tarlayı böyle ayılardan koruyor

TEHLİKEYİ SEZİNCE ULUYOR
90 cm yüksekliğinde 120 cm uzunluğundaki Canavar Kurt, bölgedeki çeşitli yerlere şimdilik 62 tane yerleştirildi. Makine üreticisi Ohta Seiki tarafından tasarlanan robot kurt, kızılötesi sensörlerle donatılmıştır ve yakınlarda bir insan olduğunu algılayabilir. Davetsiz misafirlerin hareketini algıladığında başını sallamaya başlıyor ve uluyor.

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