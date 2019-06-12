Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

Çocuklarının nasıl öldürüldüğüne dair görüntüleri bir önceki duruşmada gören acılı anne Amber Kyzer, "Çocuklarımın neler yaşadığını ve nelere katlandıklarını biliyorum. Bir anne olarak, Timothy'nin yüzünü parçalayabilseydim bunu yapardım" dedi.

