Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı
ABD'de 5 çocuğunu öldüren cani babanın ceza duruşmasında eski eşinin sözleri herkesi şaşırttı. Acılı anne eski kocasının idam edilmesine karşı olduğunu söyledi.
ABD'de 5 çocuğunu öldürmekle yargılanan katil baba Timothy Jones Jr geçtiğimiz salı günü tekrar mahkemeye çıktı.
Güney Karolina eyaletinde görülen duruşmada 37 yaşındaki cani babanın eski eşi ve 5 çocuğun annesi Amber Kyzer de vardı.
Çocuklarının nasıl öldürüldüğüne dair görüntüleri bir önceki duruşmada gören acılı anne Amber Kyzer, "Çocuklarımın neler yaşadığını ve nelere katlandıklarını biliyorum. Bir anne olarak, Timothy'nin yüzünü parçalayabilseydim bunu yapardım" dedi.