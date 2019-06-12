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  3. 12 Haziran 2019 11:17

Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

ABD'de 5 çocuğunu öldüren cani babanın ceza duruşmasında eski eşinin sözleri herkesi şaşırttı. Acılı anne eski kocasının idam edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

ABD'de 5 çocuğunu öldürmekle yargılanan katil baba Timothy Jones Jr geçtiğimiz salı günü tekrar mahkemeye çıktı.

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Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

Güney Karolina eyaletinde görülen duruşmada 37 yaşındaki cani babanın eski eşi ve 5 çocuğun annesi Amber Kyzer de vardı.

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Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

Çocuklarının nasıl öldürüldüğüne dair görüntüleri bir önceki duruşmada gören acılı anne Amber Kyzer, "Çocuklarımın neler yaşadığını ve nelere katlandıklarını biliyorum. Bir anne olarak, Timothy'nin yüzünü parçalayabilseydim bunu yapardım" dedi.

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Cani baba 5 çocuğunu öldürdü ! Eşinin sözleri şaşırttı

Acılı anne Amber Kyzer'in duruşmayı izleyen ve idam ya da ömür boyu hapis cezası kararı verecek olan jüriye söyledikleri herkesi şaşırttı.

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