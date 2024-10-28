Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti
Şanlıurfa'da sokakta yürüyen bir kişi kaldırımdaki yavru köpeği yerden aldığı parke taşıyla öldürdü.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sokakta yürüyen bir kişi üzerine doğru gelen yavru köpeği parke takıyla vurarak öldürdü. Çevredekilerin tepki göstermesine rağmen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kendisine doğru koşan yavru kepeğe yerden aldığı kaldırım taşını fırlattı.
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Köpek taşın başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.
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Aşırı kan kaybettiği belirlenen köpek, kısa süre sonra öldü.
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