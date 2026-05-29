Canını hiçe sayan bir çocuk araçların arasında yürümeye devam etti!
Bursa'da araç trafiğinin en yoğun olduğu ana arterlerden birinde akıllara durgunluk veren ve faciaya adeta davetiye çıkaran bir olay yaşandı. Görüntülerin adresi olan Bursa-Çanakkale Yolu Santral Garaj mevkiinde, küçük yaştaki bir çocuk canını hiçe sayarak hızla akan trafiğin arasına daldı. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde ana yola inen ve süratle ilerleyen araçların ters istikametine doğru yürümeye başlayan çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çevredeki duyarlı vatandaşlar ve sürücüler, ezilme tehlikesi geçiren çocuğu yol kenarına çekilmesi için defalarca uyardı. Ancak küçük çocuk, kendisine bağırarak yapılan bu uyardıları hiçbir şekilde dikkate almayarak tehlikeli yürüyüşüne araçların arasında devam etti.
Şans eseri herhangi bir aracın çarpmadığı çocuk, bir süre sonra trafikteki araçların arasında gözden kayboldu. Olası bir facianın teğet geçtiği o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, çocuğun kimliği ve o tehlikeli yola nasıl tek başına çıktığı merak konusu oldu.