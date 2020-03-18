Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya köşkü'nde düzenlenen koronavirüs toplantısı için basın toplantı salonunda önlemler alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
Dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakılarak, katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu.