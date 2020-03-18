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  3. 18 Mart 2020 20:13

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya köşkü'nde düzenlenen koronavirüs toplantısı için basın toplantı salonunda önlemler alındı.

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.

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Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !

Dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakılarak, katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu.

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Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri!

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Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri !

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