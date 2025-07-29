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Çankırı'da orman yangını

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: DHA
Çankırı'da orman yangını - Resim: 1

İlçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 

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Çankırı'da orman yangını - Resim: 2

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi.

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Çankırı'da orman yangını - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Çankırı'da orman yangını - Resim: 4

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı.

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