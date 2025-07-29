Çankırı'da orman yangını
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: DHA
İlçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı.
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