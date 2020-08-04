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  3. 04 Ağustos 2020 17:05

Cankurtaran ekibinin peşine takılan yunuslar kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde devriye görevi yapan cankurtaran ekiplerine, yunuslar eşlik etti. O anlar, cankurtaran ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cankurtaran ekibinin peşine takılan yunuslar kamerada

Edremit Körfezi'nde botla devriye görevi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibini yunuslar takip etmeye başladı. İlginç görüntüler oluşturan yunusları, ekipler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Cankurtaran ekibinin peşine takılan yunuslar kamerada

Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, yunusları sık sık gördüklerini belirterek, devriye sırasında karaya 50 metre mesafe kalana kadar yunusların kendilerini takip ettiklerini söyledi.

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Cankurtaran ekibinin peşine takılan yunuslar kamerada

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Cankurtaran ekibinin peşine takılan yunuslar kamerada

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