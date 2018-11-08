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  3. 08 Kasım 2018 19:15

Canlı ağaç müzesinde sonbahar

Canlı ağaç müzesinde sonbahar

Belgrad Ormanları'nda 1949'da kurulan ve zamanla genişleyerek 296 hektarlık bir alana ulaşan Atatürk Arboretumu, İstanbul florasının çeşitliliğinin yanında, dünyanın dört bir tarafından farklı bitki türlerinin de görülebileceği bir yer.

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Canlı ağaç müzesinde sonbahar

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin bitki türünün yer aldığı arboretum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor.

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Canlı ağaç müzesinde sonbahar

Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı olan arboretumda, sonbaharın göz alıcı renklerinin dansını izleyen ziyaretçiler, bu büyüleyici manzarada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

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Canlı ağaç müzesinde sonbahar

Tropikal ve karasal ikliminin ağaçları da var

Günde 500'den fazla kişinin ziyaret ettiği arboretumda, Türkiye'ye özgü türlerin yanında tropikal ve karasal iklimde yetişen ağaçları da keşfetmek mümkün.

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