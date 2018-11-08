Canlı ağaç müzesinde sonbahar
Belgrad Ormanları'nda 1949'da kurulan ve zamanla genişleyerek 296 hektarlık bir alana ulaşan Atatürk Arboretumu, İstanbul florasının çeşitliliğinin yanında, dünyanın dört bir tarafından farklı bitki türlerinin de görülebileceği bir yer.
Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 bin bitki türünün yer aldığı arboretum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da yoğun ilgi görüyor.
Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı olan arboretumda, sonbaharın göz alıcı renklerinin dansını izleyen ziyaretçiler, bu büyüleyici manzarada fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.