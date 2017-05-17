Polis noktasına intihar saldırısı yapacaktı

Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"17.05.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde (1) şahsın bulunduğu şüpheli Peugeot Partner marka araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur.