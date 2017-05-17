Polis noktasına intihar saldırısı yapacaktı
Tunceli'de bir polis noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen PKK'lı terörist öldürüldü.
Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına bugün saat 15.30’da intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK’lı ’canlı bomba’ terörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristin çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı belirtildi.
Ovacık İlçesi’nde polis kontrol noktasına bugün saat 15.30’da gasp ettiği hafif ticari araçla yaklaşan bir PKK’lı terörist, güvenlik güçleri ile önce çatışmaya girdi.
Polis kontrol noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen terörist çatışmada etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini de patlattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiği araçtaki incelemesi sürüyor.
Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"17.05.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde (1) şahsın bulunduğu şüpheli Peugeot Partner marka araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur.