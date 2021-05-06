Canlı yayında ''Ateşi Anadolu'ya saldık'' demişti... Haklı çıktı!

Prof. Dökmetaş, "Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu" ifadelerini kullanmıştı.