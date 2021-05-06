Canlı yayında ''Ateşi Anadolu'ya saldık'' demişti... Haklı çıktı!
Tam kapanma kararı sonrası binlerce insan memleketlerine ve tatil beldelerine akın etmişti. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, CNN Türk canlı yayınında ''Ateşi Anadolu'ya saldık'' ifadelerini kullanmıştı.
Prof. İlyas Dökmetaş, İstanbul'dan Anadolu illerine yaşanan göçü değerlendirirken "Caddeler dolu, bankaların önü dolu, otogarlar dolu. Biz geçen yıl ki duruma düşmeyelim diyoruz. Nedir bu problem? Geçen yıl hastalığı İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yaydık. Ateşi oraya doğru gönderdik" demişti.
Prof. Dökmetaş, "Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu" ifadelerini kullanmıştı.
İşte bu görüntülerden tam 1 hafta sonra Samsun'da korkulan oldu ve 'tam kapanma' öncesinde farklı illerden Samsun'a akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde vatandaşların elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalama şansı bulduklarını belirtti.