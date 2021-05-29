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  4. Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da bu sefer Esra Erol'un da duygu seli yaşadığı anlar yaşandı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da oldukça duygusal anlar yaşandı.

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Kayıp olan kişileri aileleriyle kavuşturan Esra Erol'da bugün Ömer ve Emre Açıkgöz konu oldu.

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Esra Erol, hikayeleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Ömer ve Emre Açıkgöz'ü anneleri Lamiye Günaydın ile kavuşturdu.

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Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

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