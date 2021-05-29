Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da bu sefer Esra Erol'un da duygu seli yaşadığı anlar yaşandı.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da oldukça duygusal anlar yaşandı.
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Kayıp olan kişileri aileleriyle kavuşturan Esra Erol'da bugün Ömer ve Emre Açıkgöz konu oldu.
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Esra Erol, hikayeleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Ömer ve Emre Açıkgöz'ü anneleri Lamiye Günaydın ile kavuşturdu.
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Annelerini bulmak için Esra Erol'a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.
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