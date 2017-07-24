Canlı yayında kız kardeşini öldürdü !

ABD'de yaşayan 18 yaşındaki Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı. Otomobil ile yaptığı kazada kız kardeşinin ölümüne neden olan genç kız, araçtan inip yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki Jacqueline'i tutup defalarca salladı. Her şeyi Instagram'dan canlı yayınlayan Obdulia Sanchez bir de 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' dedi.