Canlı yayında online ders sırasında korkunç olay

Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...