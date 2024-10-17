Canlı yayınındaki cinayet itirafı ağızları açık bıraktı

"KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUM"

Ali Rıza Bey'e "Kaç evladınız var?" diye soran Esra Erol "5 taneydi. Birinin ölümüne sebep oldum. Öldürdüm" yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı. Esra Erol, "Siz evladınızı öldürdünüz. Öldürme sebebiniz neydi?" diye sordu. Ali Rıza Bey de bu soruya "68 yaşındaki bir adamla evlendirmişler. Ben bitmişim. Biz tartışırken yüzüme tükürdü ondan sonrasını ben bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Esra Erol ise kızını öldürdüğünü itiraf eden Ali Rıza Bey'e "Kendi canına, kendi evladına acımayan başka birine acır mı? Söylenecek herhangi bir şey de yok" sözleriyle tepki gösterdi.