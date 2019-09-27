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  3. 27 Eylül 2019 16:45

Cansız bedeni bulunan aneztezi teknikerine, ilaç enjekte edilmiş

Antalya'da evinde ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz'ın (25) cenazesi toprağa verildi. Yapılan otopside genç kıza, anestezide kullanılan bir ilacın enjekte edildiği tespit edildi.

Cansız bedeni bulunan aneztezi teknikerine, ilaç enjekte edilmiş

Aydın Menderes Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışmaya başlayan Seda Durmaz'ın dün işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

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Cansız bedeni bulunan aneztezi teknikerine, ilaç enjekte edilmiş

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oturan Seda Durmaz'ın oturduğu daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi.

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Cansız bedeni bulunan aneztezi teknikerine, ilaç enjekte edilmiş

İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdikleri dairede, Seda Durmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Cansız bedeni bulunan aneztezi teknikerine, ilaç enjekte edilmiş

Seda Durmaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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