Cansız bedeni çıplak şekilde bulunan fenomenin kocası da aynı şekilde bulundu

Thomas Sharkey eşinin ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Mutlu değildi. Stresliydi. Güç vermek için ona sarılırdım. Harika bir kadındı. Efendim, eşim harika bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Her şeyin hep başka yönleri vardır."