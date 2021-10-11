Cansız bedeni çıplak şekilde bulunan fenomenin kocası da aynı şekilde bulundu
Geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey ABD'nin Teksas eyaletinde bir bölgede, çırılçıplak halde ölü bulunmuştu. ünlü fenomenin kocası da aynı kaderi paylaştı.
Kaybolduktan 24 saat sonra yol kenarında çıplak bir şekilde ölü olarak bulunan Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Thomas Sharkey kendini silahla vurarak öldürdüğü iddiası yer aldı. Sharkey'in ölü bulunduğu dairenin kızına ait olduğu belirtildi.
Eşinin ölümündeki tek şüpheli olduğu düşünülen Thomas Sharkey hakkında 29 Eylül'de tutuklama emri çıkmıştı.
Thomas Sharkey eşinin ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Mutlu değildi. Stresliydi. Güç vermek için ona sarılırdım. Harika bir kadındı. Efendim, eşim harika bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Her şeyin hep başka yönleri vardır."