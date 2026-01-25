Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un Şişli ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kadının cansız bedeni bir çöp konteynerinde başı ve bacakları kesik halde bulunmuştu. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükselirkeni, 2 zanlının kadının cesedini valizle taşıyıp çöp konteynerine bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.şüpheliler de yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulunmuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi.
İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen D.T. (31) ve G.K. (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
