Cansız bedeni yarı çıplak bulunmuştu... Genç öğretmeni katleden katilden kan donduran itiraf

28 yaşındaki Sabina Nessa, evinin yakınlarındaki bir barda arkadaşıyla buluşmak için evinden ayrıldıktan bir gün sonra, Londra’daki Cator Park’ta ölü olarak bulundu. Polislerin yaptıkları inceleme sonunda yakalanan 36 yaşındaki Koci Selamaj cinayeti önce reddetti ancak daha sonra cinayeti işlediğini kabul etti.