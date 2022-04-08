Cansız bedeni yarı çıplak bulunmuştu... Genç öğretmeni katleden katilden kan donduran itiraf
İngiltere'de 28 yaşındaki genç öğretmeni korkunç bir şekilde katleden cinayet zanlısı mahkemede "cinsel ilişki yaşamak için herhangi bir kadının yoldan geçmesini bekledim" dedi.
28 yaşındaki Sabina Nessa, evinin yakınlarındaki bir barda arkadaşıyla buluşmak için evinden ayrıldıktan bir gün sonra, Londra’daki Cator Park’ta ölü olarak bulundu. Polislerin yaptıkları inceleme sonunda yakalanan 36 yaşındaki Koci Selamaj cinayeti önce reddetti ancak daha sonra cinayeti işlediğini kabul etti.
17 Eylül'de meydana gelen korkunç cinayette Nessa, Selamaj tarafından yol kenarındaki demir bir uyarı levhasıyla önce öldüresiye dövüldü, ardından boğularak öldürüldü. Katilin Sabina'ya saldırmadan önce, yolda yalnız yürüyen herhangi bir kadını cinsel ilişki yaşamak için 20 dakika boyunca çalıların arkasında beklediği belirtildi.
Bir bankın üzerine bilinçsiz bir halde bırakılan kadının boğularak öldürülmeden önce çalılıkların orada tecavüze uğradığı iddia edildi. Kamera görüntülerinde katilin yaklaşık on dakika sonra ortaya çıktığı, yerde duran levhanın parçalarını topladığı, bankı da ıslak mendille sildiği belirtildi.
Mahkeme, Sabina'nın iç çamaşırının ve taytını çıkarılmış yarı çıplak vaziyette olduğunu da kaydetti. Sabina daha önce arkadaşlarına gece çalılıklardan olduğu bölgeden geçerken korktuğunu da dile getirmiş.