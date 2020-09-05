Çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya, tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu kullanarak üstü açık otomobil yaptı. Kocakaya'nın 2 aylık çalışma sonucu yaklaşık 10 bin lira maliyetle ürettiği üstü açık otomobil, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kocakaya(52), boş vakitlerini değerlendirmek için otomobil yapmaya karar verdi. Bıçak ustası Kocakaya, öncelikle kafasında tasarladığı projeyi kağıda aktardı. Daha sonra, demir profillerle otomobilinin iskeletini oluşturdu.
Tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu otomobiline yerleştiren Kocakaya, elektrik aksamını da tamamladıktan sonra aracını kullanıma hazır hale getirdi.
Kocakaya, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından 'Yatağan' ismini verdiği otomobilini tamamladığını belirtti.
'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR' Yaklaşık 10 bin lira maliyetle üstü açık bir otomobil ürettiğini ifade eden Kocakaya, "Daha önce de iki araba yapmıştım. Ancak tam randımanlı şekilde çalıştıramamıştım. Bu yaptığım üçüncü araç oldu. Parçalarını sanayideki hurda araçlardan topladık. Diğer kısımlarını kendim yaptım. Çapa makinesinin motorunu otomobile taktık.