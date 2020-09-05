Çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı

'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR' Yaklaşık 10 bin lira maliyetle üstü açık bir otomobil ürettiğini ifade eden Kocakaya, "Daha önce de iki araba yapmıştım. Ancak tam randımanlı şekilde çalıştıramamıştım. Bu yaptığım üçüncü araç oldu. Parçalarını sanayideki hurda araçlardan topladık. Diğer kısımlarını kendim yaptım. Çapa makinesinin motorunu otomobile taktık.