Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı
Ülkesi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, 20 cariyeden oluşan haremiyle otelde karantinaya giren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn bu sefer cariyeleriyle bisiklete binerken görüntülendi.
Tayland, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatmıştı.
Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.
Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtilmişti.