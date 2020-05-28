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  3. 28 Mayıs 2020 10:38

Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı

Ülkesi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, 20 cariyeden oluşan haremiyle otelde karantinaya giren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn bu sefer cariyeleriyle bisiklete binerken görüntülendi.

Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı

Tayland, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatmıştı.

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Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı

Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.

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Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtilmişti.

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Cariyeleriyle bisiklet keyfi yaptı

67 yaşındaki Tayland Kralı, nisan ayında sessiz sedasız ülkesine dönmüş, buradaki işlerini hallettikten sonra, yeniden sessiz sedasız kapattığı lüks otele dönmüştü.

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