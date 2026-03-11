Çarşıdan aldığı leblebiden çıkan şey hayrete düşürdü!

Olayın şokunu yaşayan F.E., durumu şu sözlerle ifade etti: "Eşim servis hazırlığı yaparken metal parçasını fark etmeseydi, bu parça birimizin boğazına kaçabilirdi veya mideye inerek ciddi bir yaralanmaya yol açabilirdi. Gıda alışverişi yaparken ve tüketirken herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor."