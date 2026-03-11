Çarşıdan aldığı leblebiden çıkan şey hayrete düşürdü!
Hakkari'den bir vatandaşın satın aldığı leblebi paketinin içinden metal parçası çıktı. Ailenin dikkati sayesinde fark edilen yabancı madde, ciddi bir boğulma veya iç organ yaralanması riskini önledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan F.E. isimli vatandaş, ilçe merkezindeki bir iş yerinden aldığı leblebileri evine götürdü.
İkram hazırlığı sırasında eşinin dikkati, büyük bir sağlık faciasını önledi. Paketten boşaltılan leblebilerin arasında metal bir cisim fark eden aile, durumu hemen kontrol etti.
Olayın şokunu yaşayan F.E., durumu şu sözlerle ifade etti: "Eşim servis hazırlığı yaparken metal parçasını fark etmeseydi, bu parça birimizin boğazına kaçabilirdi veya mideye inerek ciddi bir yaralanmaya yol açabilirdi. Gıda alışverişi yaparken ve tüketirken herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor."
Üretim veya paketleme aşamasında gıdaya karıştığı değerlendirilen bu metal parçası, gıda işleme tesislerindeki metal dedektörleri gibi güvenlik sistemlerinin önemini hatırlattı.