Çatıda Kurban! Kurbanlık olarak aldığı boğayı apartmanın 6'ncı katına çıkardı!
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir kurban kesimi olayı yaşandı. Bir vatandaş, devasa büyüklükteki büyükbaş kurbanlığını kesmek için apartmanın merdivenlerini kullanarak hayvanı 6'ncı kata, çatıya çıkardı. Dar merdivenlerde kurbanlığın gösterdiği sakinlik dikkat çekerken, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi, bugün eşine az rastlanır ve görenleri şaşkına çeviren bir kurban telaşına sahne oldu. Şehir içi kurban kesimlerinde zaman zaman ilginç manzaralarla karşılaşmaya alışkın olsak da, bu kez sınırlar tam anlamıyla zorlandı. Bir vatandaş, satın aldığı devasa büyükbaş kurbanlığı kesmek için adres olarak kendi apartmanının çatısını belirledi ve tonlarca ağırlıktaki hayvanı merdivenlerden tam 6'ncı kata kadar çıkardı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kameralarla saniye saniye kaydedilen o inanılmaz anlarda, büyükbaş hayvanın dar ve dik apartman merdivenlerini tırmanırken gösterdiği beklenmedik sakinlik büyük dikkat çekti. Kurbanlığın herhangi bir hırçınlık yapmadan, adeta evcil bir hayvan gibi katları birer birer çıkması, olası bir facianın da şans eseri önüne geçmiş oldu.
Haber3.com olarak bu ilginç olayı aktarırken, salt bir haber sunmanın ötesine geçerek uzmanların hayati uyarılarını da okuyucularımıza hatırlatmak istiyoruz. Veteriner hekimlerin ve iş güvenliği uzmanlarının sıkça vurguladığı üzere; bu boyutlardaki büyükbaş hayvanların dar, kaygan ve kapalı apartman alanlarına sokulması hem hayvan refahı ve stresi açısından büyük bir ihlaldir hem de panik anında bina sakinlerinin can güvenliği için devasa riskler barındırmaktadır. Modern şehir yaşamı ile geleneksel kurban kesim pratiklerinin ne denli tehlikeli boyutlarda çarpıştığını gösteren bu akılalmaz olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Yetkililer, bu tarz hem hayvanı hem de insanı riske atan tehlikeli durumların önüne geçmek adına vatandaşların her zaman resmi, hijyenik ve güvenli kurban kesim tesislerini tercih etmeleri gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor.