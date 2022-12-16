Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Eskişehir'de babaannesinin velayetinde olan 3 kardeşten birinin aç bırakılarak ölüme mahkum edildiği, diğer 2 çocuğun ise son derece zayıf ve bakımsız halde bulunduğu iddia edildi. 2 gözaltı var, bir kişi de aranıyor...
İddiaya göre olay, Eskişehir Fevziçakmak mahallesinde gerçekleşti. Anne ve babası cezaevinde olduğu için Metin (12) Yiğit (9) ve Elif Nur (6) isimli üç kardeş babaannesi tarafından bakılıyordu.
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6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli bir biçimde öldüğünü öğrenen bir akrabası durumdan şüphelenerek Eskişehir'e diğer çocukları görmeye gitti.
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Yüz ve kafa bölgesinde darp izlerine rastlanılan çocuklar, yetersiz beslenmeden dolayı zayıf ve güçsüz halde bulundu.
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Çatı katında herhangi bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderme imkanı olmadan günlerce aç bırakıldığı belirtilen çocuklardan 6 yaşındaki Elif Nur T.'in burada şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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