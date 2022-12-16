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  4. Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda

Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Eskişehir'de babaannesinin velayetinde olan 3 kardeşten birinin aç bırakılarak ölüme mahkum edildiği, diğer 2 çocuğun ise son derece zayıf ve bakımsız halde bulunduğu iddia edildi. 2 gözaltı var, bir kişi de aranıyor...

Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda - Resim: 1

İddiaya göre olay, Eskişehir Fevziçakmak mahallesinde gerçekleşti. Anne ve babası cezaevinde olduğu için Metin (12) Yiğit (9) ve Elif Nur (6) isimli üç kardeş babaannesi tarafından bakılıyordu.

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Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda - Resim: 2

6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli bir biçimde öldüğünü öğrenen bir akrabası durumdan şüphelenerek Eskişehir'e diğer çocukları görmeye gitti.

 

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Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda - Resim: 3

Yüz ve kafa bölgesinde darp izlerine rastlanılan çocuklar, yetersiz beslenmeden dolayı zayıf ve güçsüz halde bulundu. 

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Çatıda öldüren işkence! 2 kişi gözaltında, babanne firarda - Resim: 4

Çatı katında herhangi bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderme imkanı olmadan günlerce aç bırakıldığı belirtilen çocuklardan 6 yaşındaki Elif Nur T.'in burada şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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