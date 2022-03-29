Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti!
Türkiye'de en çok kar yağışı alan illerin başında gelen Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.
Öğlen saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatışından büyük bir gürültüyle kar kütlesi düştü. Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirirken, meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.
1 / 4
Yaşanan olay sonrası güvenlik önlemi alan ekipler, çatıda bulunan kar kütlesinin düşme ihtimaline karşı orada bulunan vatandaşları uyardı.
2 / 4
Kar kütlesi altında kalan araçlar çekilirken, bölgedeki karın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
3 / 4
4 / 4