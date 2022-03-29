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  4. Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti!

Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti!

Türkiye'de en çok kar yağışı alan illerin başında gelen Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesi, 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti! - Resim: 1

Öğlen saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatışından büyük bir gürültüyle kar kütlesi düştü. Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirirken, meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti! - Resim: 2

Yaşanan olay sonrası güvenlik önlemi alan ekipler, çatıda bulunan kar kütlesinin düşme ihtimaline karşı orada bulunan vatandaşları uyardı.

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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti! - Resim: 3

Kar kütlesi altında kalan araçlar çekilirken, bölgedeki karın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti! - Resim: 4
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