Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı pert etti!

Öğlen saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatışından büyük bir gürültüyle kar kütlesi düştü. Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde bulunan 4 aracı kullanılamaz hale getirirken, meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.