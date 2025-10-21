Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi

Mahalle sakini Arif Kadıoğlu, tedbir amaçlı kendi evini de tahliye ettiğini belirterek, “İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben de kendi binamı mühürlenmemesine rağmen her ihtimale karşı boşalttım. 2-3 gün kontrol edilecek ve duruma göre içeri girip, çıkabileceğimiz söylendi” dedi.