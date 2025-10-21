  1. Anasayfa
  4. Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çatlakların oluştuğu ve zeminde kaymaların meydana geldiği 2 bina tahliye edilerek, mühürlendi.

Kaynak: DHA
Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binada ve bitişiğinde bulunan 6 katlı binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. 

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

Mahalle sakini Arif Kadıoğlu, tedbir amaçlı kendi evini de tahliye ettiğini belirterek, “İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben de kendi binamı mühürlenmemesine rağmen her ihtimale karşı boşalttım. 2-3 gün kontrol edilecek ve duruma göre içeri girip, çıkabileceğimiz söylendi” dedi.

