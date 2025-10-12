Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada
İstanbul Silivri'de, toprak kayması nedeniyle 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. O sırada çay bahçesinde oturan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı.
Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü.
Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı.
Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.
