  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada

Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Silivri'de, toprak kayması nedeniyle 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. O sırada çay bahçesinde oturan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Kaynak: DHA
Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 1

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı. 

1 / 8
Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 2

Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü. 

2 / 8
Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 3

Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. 

3 / 8
Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 4

Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. 

4 / 8