Çay budama paraları ne zaman ödenecek?
Yaş çay toplama sezonu başladı. Çay üreticileri tarafından çay budama paralarının hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...
ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020 çay budama paralarının hangi tarihte ödeneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
GEÇEN SENE NE KADAR ÖDEME YAPILDI? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedelin 21 Haziran 2019 tarinide saat 18.00'den sonra hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söylemişti: "Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, hesaplara yatırıyoruz.
ÇAY SANAYİCİLERİ 'SON 10 YILIN EN KALİTELİ' ÜRÜNÜNÜ BEKLİYOR Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Kar, çay üreticisinin bu yıl ki ürününü kendisinin toplamak zorunda kaldığını belirterek, bu durumun ''son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayının ortaya çıkmasını sağlayacağını'' aktardı. Mustafa Yılmaz Kar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaş çayın, başta Gürcüler olmak üzere büyük bölümü dışarıdan getirilen yabancı işçiler tarafından toplandığını anımsattı.