Çay budama paraları ne zaman ödenecek?

ÇAY SANAYİCİLERİ 'SON 10 YILIN EN KALİTELİ' ÜRÜNÜNÜ BEKLİYOR Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Kar, çay üreticisinin bu yıl ki ürününü kendisinin toplamak zorunda kaldığını belirterek, bu durumun ''son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayının ortaya çıkmasını sağlayacağını'' aktardı. Mustafa Yılmaz Kar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaş çayın, başta Gürcüler olmak üzere büyük bölümü dışarıdan getirilen yabancı işçiler tarafından toplandığını anımsattı.