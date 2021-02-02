Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, "Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım.