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  3. 02 Şubat 2021 14:20

Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Adıyaman'da 4 paket çay alan bir kişi paketleri açtığında hayatının şokunu yaşadı. Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı.

Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay markasına benzer isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL'ye aldı.

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Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce gözlerine inanamadı. İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

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Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme 'çay' diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

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Çayın içinden çıkanlara kimse inanamadı

Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, "Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım.

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