ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacak.