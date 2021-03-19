ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı
ÇAYKUR yaş çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımı yapacak.
Başvuru işlemleri 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildirilen işyerlerinden sadece biri için başvurusu yapabilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacak.
ÇAY EKSPERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
* MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu, * 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
* Erkek, * 18- 50 yaş aralığında, * En az İlkokul mezunu, * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.