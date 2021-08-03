Cehennem Kapısı 50 yıldır 400 derecelik ateşle yanıyor
Türkmenistan'daki Karakum Çölü'nde yer alan devasa Darvaza krateri 1971 yılından bu yana 400 santigratlık bir ateşle yanıyor..
50 YILDIR YANIYOR
Türkmenistan’da sonu yokmuş gibi görünen bir çölün ortasında, yarım asırdır yanmaya devam eden dev bir krater bulunuyor. Bilim insanları ve yerel halk, son 50 yılda bu krateri farklı şekillerde adlandırdı. Ancak bir isim diğerlerinden daha fazla dikkat çekti: Cehennem Kapısı.
Hikaye Soğuk Savaş’ın hüküm sürdüğü 1971 yılında, Sovyetler Birliği'nin Batılı güçlerle petrol konusunda bir çatışmanın yakın olduğuna ikna olduğu ve bilinmeyen hidrokarbon yatakları bulmak için coğrafyasının en uzak köşelerini aramaya başladığı zaman başladı. Bu arama, onları şu anda Türkmenistan'ın sınırlarında bulunan Karakum çölünü araştırmaya yöneltti.
350 bin kilmometrekarelik bir alanı kaplayan Karakum çölü, Türkmenistan’ın dörtte beşini kapsıyor. Ancak nüfus bölgede oldukça seyrek. Aynı zamanda, dünyanın en geniş kanalı olan Karakum Kanalı da bu çölden geçiyor.
Sovyet jeologları, 1960’lı yılların sonundan itibaren bölgede petrol ve doğalgaz bulmak amacıyla bir dizi programlı patlama gerçekleştirdi. Uzmanlar, analizlerine göre küçük bir doğal gaz rezervuarına erişim sağlayan sığ mağaraları dinamitlediler. Ancak patlama jeolojik yapıyı tahrip etti ve teknisyenler tarafından yerleştirilen ekipmanla birlikte zeminde çökmeye neden oldu.