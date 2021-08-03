Cehennem Kapısı 50 yıldır 400 derecelik ateşle yanıyor

Sovyet jeologları, 1960’lı yılların sonundan itibaren bölgede petrol ve doğalgaz bulmak amacıyla bir dizi programlı patlama gerçekleştirdi. Uzmanlar, analizlerine göre küçük bir doğal gaz rezervuarına erişim sağlayan sığ mağaraları dinamitlediler. Ancak patlama jeolojik yapıyı tahrip etti ve teknisyenler tarafından yerleştirilen ekipmanla birlikte zeminde çökmeye neden oldu.