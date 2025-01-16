Cehennemin Dünya'daki kapısı açıldı: Binlerce kişi için tahliye kararı
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişi tahliye edilmeye başlandı.
Kaynak: İHA
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor.
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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi.
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Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.
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Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.
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