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  3. 22 Nisan 2020 17:20

Çekirge istilası şimdi de Türkiye'de!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 mahalle çekirge istilasına uğradı. Arazilerine zarar gelmesinden korkan mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi.

Çekirge istilası şimdi de Türkiye'de!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu.

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Çekirge istilası şimdi de Türkiye'de!

Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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Çekirge istilası şimdi de Türkiye'de!

Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil'' dedi.

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Çekirge istilası şimdi de Türkiye'de!

AFRİKA ÇEKİRGE İSTİLASIYLA KARŞI KARŞIYA
Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.



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