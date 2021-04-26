Çekirge üretim merkezinde yangın: Böcekler ve kurtlar yandı

"2 MİLYONA YAKIN KAYIP SÖZ KONUSU"

18 senedir böcek üretimi yaptığını kaydeden Selami Gökgöl, “Burası, Türkiye’nin ilk ve tek çekirge üretim merkezi. Bulunduğumuz ortamda plastik ve ahşap raflarımız vardı. Bu kutularda kurtlar ve böcekler bulunuyordu. Plastik ve ahşap olunca alevler hız kazandı. Bina hasarımız 150 bin civarında ama asıl hasar, içindeki canlılarla birlikte 2 milyona yakın bir kayıp söz konusu. Çekirge tarafında sorun yok. Üretimimizde yüzde 60 oranında kayıp oldu” diye konuştu.