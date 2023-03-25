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Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı

Bilgi ve birikimi ile herkesin sevgisini kazanan Prof. Dr. Celal Şengör, neden sürekli papyon takıyorsun? sorusuna romantik bir yanıt verdi.

Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı - Resim: 1

Katıldığı programlarda sempatik tavırlarıyla, bilgisiyle, birikimiyle herkesin hayran kaldığı Prof. Dr. Celal Şengör'e herkesin merak ettiği soruldu.

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Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı - Resim: 2

Kafa TV'de soruları yanıtlayan Şengör'e "Papyonla ilk tanışmanız ne zaman?" diye soruldu.

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Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı - Resim: 3

Şengör şöyle yanıtladı: Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra.

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Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı - Resim: 4

Şengör konuşmasına şöyle devam etti:

Benim çok güzel kravatlarım vardı. Oya diyordu ki "Her yemekten geldiğimizde kravat menü haline geliyordu, onun için kravatı yıkamak gömleği yıkamaktan daha zor çıkar" dolayısıyla papyon taktım.

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