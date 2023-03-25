Celal Şengör neden sürekli papyon taktığını açıkladı

Şengör konuşmasına şöyle devam etti:

Benim çok güzel kravatlarım vardı. Oya diyordu ki "Her yemekten geldiğimizde kravat menü haline geliyordu, onun için kravatı yıkamak gömleği yıkamaktan daha zor çıkar" dolayısıyla papyon taktım.