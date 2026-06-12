Çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var

Yaralı İşçilerden Birinin Hayati Tehlikesi Sürüyor

Patlamanın hemen ardından çalışanların ihbarı üzerine fabrika alanına hızla çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan işçiler M.U. (31), H.K. (43) ve M.A. (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, vücudunda ciddi yanıklar oluşan 31 yaşındaki M.U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.