Çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının ark ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye köyü mevkiinde faaliyet gösteren Has Çelik isimli demir çelik fabrikasında bugün saat 09.00 sularında korkutucu bir iş kazası yaşandı. Fabrikanın üretim bölümünde yer alan ark ocağında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucunda, fabrikada mesaide olan 3 işçi yaralandı.
Yaralı İşçilerden Birinin Hayati Tehlikesi Sürüyor
Patlamanın hemen ardından çalışanların ihbarı üzerine fabrika alanına hızla çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan işçiler M.U. (31), H.K. (43) ve M.A. (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, vücudunda ciddi yanıklar oluşan 31 yaşındaki M.U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Ark ocağı içerisindeki işlem görmüş sıvı demirlerin tahliyesi için fabrikaya yeniden enerji verilirken, Olay Yeri İnceleme (OYI) Timi ve bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği alanda inceleme başlattı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.