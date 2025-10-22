Çelik kasa hırsızı iç çamaşırındaki idrar kalıntısı sayesinde yakalandı
Adana'da beraberindeki 2 kişiyle birlikte girdiği iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan şüpheli dışkısında yapılan DNA analiziyle tespit edilip yakalandı.
Olay, 10 Mart 2022’de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen 3 şüpheli, el arabasıyla B.L.’nin plastik öğütücü makine üretimi yaptığı iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler, otomatik kepengini kırarak girdikleri iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.
Kasa ile çaldıkları motor ve diğer malzemeleri el arabasına yükleyen şüpheliler, iş yerinden çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri, sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir gün sonra sabah iş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden B.L., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, tuvaletini yapan şüphelinin iç çamaşırını da incelemeye aldı. Şüphelinin dışkısında yapılan DNA analizinin ardından iç çamaşırın F.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheli F.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.