ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!

Görgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ateş İdare Cihazı (AİC) tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) üzerinden gerçekleştirilen atışta IIR arayıcı başlıklı HİSAR-A füzesi ile tam angajman sağlandı ve hedef etkisiz hale getirildi. Bu atışla birlikte; yeni nesil HİSAR FFS konfigürasyonu ve arayıcı başlıklı HİSAR-A füzelerinden oluşan seri üretim partisi görevine hazır hale geldi.