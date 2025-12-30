  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!

ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!

ÇELİKKUBBE'nin kritik bileşenlerinden HİSAR-A sistemi, kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak: DHA
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır! - Resim: 1

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ÇELİKKUBE'nin bileşenlerinden HİSAR-A'nın, kabul atışını başarıyla tamamladığını duyurdu. 

1 / 7
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır! - Resim: 2

Görgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ateş İdare Cihazı (AİC) tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) üzerinden gerçekleştirilen atışta IIR arayıcı başlıklı HİSAR-A füzesi ile tam angajman sağlandı ve hedef etkisiz hale getirildi. Bu atışla birlikte; yeni nesil HİSAR FFS konfigürasyonu ve arayıcı başlıklı HİSAR-A füzelerinden oluşan seri üretim partisi görevine hazır hale geldi. 

2 / 7
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır! - Resim: 3

Gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle HİSAR-A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. 

3 / 7
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır! - Resim: 4

Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Millî Savunma Bakanlığımızı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personelini gönülden tebrik ediyorum. Bu atış; gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. Gök Vatan’da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

4 / 7