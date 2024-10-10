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Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi

Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA’sı ile uyuştuğunun açıklanmasının ardından Garipoğlu’nun cenazesi yeniden Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA
Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi - Resim: 1

Karacaahmet Mezarlığı’nda sabah saatlerinden itibaren özel güvenlik ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Garipoğlu’na ait mezar görevliler tarafından kazıldı. 

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Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi - Resim: 2

Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu’ndan getirilen cenazesi tekrar defnedildi. Defin işlemi sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu oğlunun mezarı başında bekledi. 

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Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi - Resim: 3

Defnedildikten sonra bir süre daha mezarı başında oturan anne Tülay Garipoğlu, basın mensuplarına açıklama yapmadan mezarlıktan ayrıldı.

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Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi - Resim: 4

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan incelemeler sonucunda açıklamalarda bulunmuştu. 

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