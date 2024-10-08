Cem Garipoğlu davasında FETÖ izleri
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak DNA testi yapıldı. Adli Tıp raporuna göre, mezardaki kemikler Garipoğlu'na ait çıktı. Cinayetin işlendiği villada inceleme yapan 6 polis memurunun villada bulunan parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiası ise bir başka gündem maddesi olmuştu. Polislerin zimmetlerine geçirdikleri paranın FETÖ terör örgütüne gittiği iddiası ile uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Garipoğlu ailesinin oğulları Cem Garipoğlu sevgilisi olan Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de bir villada hunharca katledilmiş ve cesedi Etiler'de bir çöp konteynırında bulunmuştu. Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuş ve cezaevindeyken intihar ederek hayatına son vermişti. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu cinayet sonraki yıllarda her aşaması ile Türkiye gündeminden düşmedi. Son olarak geçtiğimiz hafta ailenin başvurusu üzerine yeniden DNA testi istendi.
DNA ÖRNEKLERİ CEM GARİPOĞLU'NA AİT
Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir'in başvurusunu yerinde bulan mahkeme Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA alınmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta açılan mezardan alınan naaş İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilerek incelendi. İncelenme sonucunda alınan DNA örneklerinin Cem Garipoğlu'na ait olduğu kararı çıktı. Bu gelişme üzerine neredeyse her gelişmesi Türkiye gündemine oturan vahşi cinayetle ilgili olarak ortaya atılan FETÖ iddiaları yeniden gündeme geldi.
VİLLADAKİ 700 BİN EUROYU POLİSLER ZİMMETİNE GEÇİRDİ
Cinayetin ortaya çıkması ile Bahçeşehir'de bulunan villaya inceleme için gelen polislerin 700 bin euro'yu zimmetlerine geçirdikleri iddiası bir anda Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Villada inceleme yapan polislerden 6'sı 700 bin euro'yu kayıtlara geçirmeyerek zimmetlerine geçirmişlerdi. Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardından 6 polis memuru ve güvenlik kamera görüntülerini sildikleri öne sürülen 3 site görevlisi yargılanmaya başlamıştı.
PARA FETÖ'YE GİTTİ İDDİASI
Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardından peş peşe açıklamalar yapan ailenin avukatı Rezzan Epözdemir zimmet olayının kişisel olmadığını paranın FETÖ'ye gittiğini iddia etmişti. Epözdemir, sanık polislerin avukatının daha sonra bir FETÖ kaçağı olduğunu da iddialarına ekledi.