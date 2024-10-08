Cem Garipoğlu davasında FETÖ izleri

Garipoğlu ailesinin oğulları Cem Garipoğlu sevgilisi olan Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de bir villada hunharca katledilmiş ve cesedi Etiler'de bir çöp konteynırında bulunmuştu. Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuş ve cezaevindeyken intihar ederek hayatına son vermişti. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu cinayet sonraki yıllarda her aşaması ile Türkiye gündeminden düşmedi. Son olarak geçtiğimiz hafta ailenin başvurusu üzerine yeniden DNA testi istendi.